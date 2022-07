Leeds wil meer dan 30 miljoen geven voor CDK, maar Milan heeft troef achter de hand in vorm van twee jonkies

Het blijft gonzen van de geruchten rond Charles De Ketelaere. Transferspecialist Gianluca Di Marzio spreekt van een bod van meer dan 30 miljoen van Leeds, maar ook AC Milan blijft natuurlijk in de running en heeft een troef achter de hand.

Het lijkt tussen die twee ploegen te gaan voor De Ketelaere. En alle twee is het hun menens. Terwijl AC Milan een laag bod uitbracht, ging Leeds meteen naar meer dan 30 miljoen, weten de transferspecialisten. Maar daarmee is het laatste woord nog niet gezegd, want Club wil minstens 35 miljoen.

Daarbij hebben ze ook interesse voor twee jeugdspelers van AC Milan. "Lukas Björklund en Emil Roback bevallen Club wel", weet Di Marzio. Mogelijk kunnen zij in de deal betrokken worden om tot een pakket te komen waarmee blauw-zwart tevreden is. Björklund is een 18-jarige aanvallende middenvelder, Roback is een 19-jarige spits. Beide jongens zijn afkomstig uit Zweden en kwamen afgelopen seizoen uit voor de U19 van AC Milan.