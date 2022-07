Chelsea wil oude bekende terughalen

Chelsea zou in zijn zoektocht naar een vervanger voor Rüdiger terecht zijn gekomen bij een oude bekende. Nathan Aké zou zomaar kunnen terugkeren.

In de zomer van 2020 kocht Manchester City de Nederlandse international weg voor maar liefst 45 miljoen euro bij Bournemouth, die in 2017 (maar) 22 miljoen neertelde. Maar een vaste waarde was Aké nooit bij The Citizens waar hij moest opboksen tegen kleppers zoals Stones, Dias en zelfs Walker.

Volgens Time Sports zou de Nederlandse verdediger niet weigerachtig staan tegenover een terugkeer naar zijn ex-werkgever en zouden gesprekken reeds gestart zijn. Aké speelde 40 wedstrijden voor Manchester City en 17 voor het eerste elftal van de Londenaars.