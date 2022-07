Vrancken blij met wat hij ziet en hoopt dat aanvaller blijft: "Nooit problemen met hem op vlak van bereidheid"

Genk won gisteren zijn oefenmatch tegen FC Utrecht. Paul Onuachu viel bij de opwarming wel geblesseerd uit, maar zijn vervanger Andras Nemeth scoorde wel. De coach gaf ook een oproep mee naar zijn spelers en bestuur.

Vrancken liet Cyriel Dessers, die pas is aangesloten, een halfuur meespelen en nam hem achteraf in de armen. “Cyriel bevestigt de verhalen die ik over hem hoor. Hij zit in de spelersraad, dat zegt voldoende. Bij hem zal je nooit worden geconfronteerd met problemen op het vlak van bereidheid. Ik hoop van ganser harte dat hij blijft", zegt hij in HBvL.

Er zijn echter nog jongens die mogelijk de poort bij Genk dichttrekken. "Van mij moet er niet veel veranderen. Ik weet dat er rond Thorstvedt ook van alles beweegt. Dat heeft hij mij bevestigd. Maar hij zei mij ook dat hij alles voor Genk zal blijven geven, zolang hij bij ons is. Met hem en ook met Lucumi is er dus geen enkel probleem. Zij zullen hun voetje niet terugtrekken om een blessure te voorkomen."