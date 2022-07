FIFA komt met nieuwe regel in Qatar en laat in uitzonderlijke omstandigheden extra wissel toe

Normaal gezien was het WK in Qatar nu bijna ten einde maar nu zitten we nog steeds te speculeren en wachten tot het begint in december. Dat geeft de FIFA tijd om met extra regels naar buiten te komen.

Zo besliste de FIFA enkele weken geleden al dat de kernen van de bondscoaches net als op het EK weer wat groter mogen zijn. Zo zien we misschien nog een verrassing in de selectie van Roberto Martinez. Zondagavond kwam de FIFA met een nieuwe regel. In Qatar zal er namelijk voor de eerste keer een protocol zijn voor spelers die mogelijk een hersenschudding hebben opgelopen. Om de druk op de dokters te verminderen om de spelers tegen beter weten in verder te laten voetballen, is er een extra wissel toegestaan bij en vermoeden op een hersenschudding. Zelfs als nog niet alle wissels zijn doorgevoerd, telt een wissel bij een mogelijke hersenschudding niet mee voor de reguliere wissels. Verder zullen de dokters lands het veld op meerdere schermen de fase kunnen herbekijken om de blessure verder te analyseren. Er zal een extern team van experten klaar staan die gespecialiseerd zal zijn in het behandelen van hoofdblessures. "Want geenenkele wedstrijd is belangrijker dan de veiligheid van de speler", beslui de FIFA.