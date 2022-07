Juventus-talent onthult: "Club Brugge was ook geïnteresseerd, maar een Belgisch avontuur leek me nu niet het beste"

Koni De Winter gaat dit seizoen voor Empoli spelen. Juventus leent de 20-jarige verdediger uit, maar gelooft nog altijd sterk in hem om in de toekomst voor hen te spelen. De Winter hoopt zich ook in het oog van de bondscoach te spelen.

De Winter had wel nog andere opties. “Club Brugge toonde bijvoorbeeld wel belangstelling. Ik apprecieer dat enorm, maar een Belgisch avontuur vond ik op dit moment niet zo interessant”, zegt hij bij Het Nieuwsblad. “Ik wilde me graag in dezelfde competitie als Juventus ontwikkelen. Empoli is perfect: de club staat erom bekend jonge spelers kansen te gunnen. Dat is exact wat ik nodig heb: ik wil elke week speelminuten maken.”

En als hij alles speelt bij Empoli... Waarom zou hij dan niet in beeld komen bij de Rode Duivels? De verdediging is wel een zone waar mogelijkheden liggen. “Wie weet kan ik via Empoli naar Qatar. Zeker omdat we toch geen verdedigers op overschot hebben bij de Duivels… Ik ga in elk geval proberen om de bondscoach te overtuigen, maar dat kan enkel door goed te zijn bij Empoli. Dat is de basis."