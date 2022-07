Muriqi niet fit? Lazio-voorzitter in eer gekrenkt en wil naar FIFA stappen

De afgesprongen deal tussen Club Brugge en Lazio Roma over aanvaller Muriqi is nog niet helemaal afgerond.

Enkel de medische testen stonden nog in de weg van een transfer van Vedat Muriqi naar Club Brugge voor zo'n 10 miljoen euro. Maar de Kosovaar werd door Club Brugge niet fit bevonden en opnieuw op het vliegtuig richting Italië gezet. Daar reageert Lazio-voorzitter Claudio Lotio furieus op de werkkwijze van Club.

Volgens de Italiaanse media is de voorzitter in zijn eer gekrenkt. "Lotito zal nooit rusten wanneer zijn eer of die van zijn ploeg gekrenkt lijken te zijn", klinkt het in die Italiaanse pers. Zo weten ze dat de voorzitter overweegt om richting de FIFA te stappen na het afspringen van de deal.

Maar daarvoor moet Muriqi zich eerst maandagochtend om 8u30 aanmelden bij het ziekenhuis van Rome om dezelfde medische testen te ondergaan. Lolito verwacht geen problemen en wil met de resultaten van die testen richting de FIFA trekken om het 'vuile spel' van Club Brugge aan te tonen.

Fit?

In België is er misschien wel een andere standaard voor fitheid dan in Italië en Spanje want de Kossovaarse spits speelde het afgelopen halfjaar bijna elke wedstrijd 90 minuten in de Spaanse competitie bij Mallorca. Ook bij de nationale ploeg maakte hij twee keer de 90 minuten vol.