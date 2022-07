OFFICIEEL- OH Leuven haalt Portugese middenvelder in huis: "Gestalte, werkkracht en technisch vermogen"

OH Leuven heeft alweer een nieuwkomer voorgesteld. Joao Gamboa is een Portugese centrale middenvelder, die overkomt van Estoril Praia. Bij de fusieclub moet hij de de afwezigheid van Siebe Schryvers opvangen, die maandenlang out is met een blessure.

Joao Gamboa was einde contract bij Estoril Praia en komt dus transfervrij over naar OHL. De Portugees, die werd opgeleid bij onder meer Rio Ave en Benfica, ondertekende een contract voor drie seizoenen bij de fusieclub. Op de website van OHL reageerde coach Marc Brys als volgt op de komst van Gamboa: “Joao Gamboa brengt ons de nodige ervaring bij centraal op het middenveld. Hij combineert gestalte, werkkracht en technisch vermogen.” Na Pletinckx, Cojocaru, Holzhauzer, Thorsteinsson, Mendyl, Dom en Jackers is Gamboa alweer de achtste aanwinst van de Leuvenaars. Transfernieuws!💥



Welkom aan onze nieuwste versterking op het middenveld, João Gamboa!🤩



