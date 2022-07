'AA Gent-middenvelder trekt naar OHL'

OHL heeft er een extra middenvelder bij. Volgens Het Laatste Nieuws keert Wouter George terug naar zijn moederclub.

Wouter George speelde in de jeugd voor OHL. In 2016 plukte AA Gent hem weg. Daar ging George verder als jeugdspeler. In 2020 kwam hij definitief in de A-kern terecht.

In het seizoen 2020-2021 kreeg George 3 korte invalbeurten, maar daar bleef het bij. Nadien haalde hij nog nauwelijks de selectie. Dat kwam onder meer door de stevige concurrentie op het middenveld.

George trekt terug naar OHL volgens Het Laatste Nieuws. Daar zal de 20-jarige middenvelder opnieuw de concurrentie moeten aangaan. Eerder op de dag stelde de club Joao Gamboa al een nieuwe middenvelder voor.