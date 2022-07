Alderweireld zal enorme surplus zijn: "Hij was voor mij één van de beste verdedigers ter wereld"

Toby Alderweireld gaat bij Antwerp een pak ervaring toevoegen. Samen met Radja Nainggolan moet hij de leider worden van The Great Old. Analist Eddy Snelders ziet dat hij dat in zich heeft.

“Alderweireld past perfect in de plannen van Paul Gheysens om kampioen te spelen. Hij zal een van de beste verdedigers in België zijn, want voor mij was hij zelfs lange tijd een van de beste verdedigers van de wereld. En los van die match tegen Nederland, waarin iederéén minder was, doet hij het bij de Rode Duivels nog altijd meer dan oké", aldus Snelders in GvA.

Dat hij er al 33 is, hoeft geen nadeel te zijn. "Ondanks zijn leeftijd en dat jaar in 'de zandbak' is de scherpte nog aanwezig. Hij is ook niet echt blessuregevoelig, dus dat is toch al iets anders dan toen Lombaerts terug naar België kwam. Ik zie hem de leider worden van de defensie van Antwerp."