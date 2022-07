Eerder verhuurde speler is weer terug bij Standard en krijgt opnieuw volop zijn kans

Standard heeft er opnieuw iemand bij: een speler die het eerder al verhuurd had, krijgt opnieuw zijn kans bij trainer Ronny Deila.

Aron Dønnum is terug van even weggeweest. Standard haalde hem in de zomer van 2021 weg in zijn thuisland bij het Noorse Vålerenga. Toen eind maart bleek dat de Rouches naast de play-offs zouden grijpen, werd besloten hem tot het einde van het seizoen terug te verhuren aan zijn ex-club.

Enkele maanden later meldt de Noorse rechterflankspeler zich opnieuw bij Standard. Volgens Het Laatste Nieuws sluit Dønnum vandaag aan bij de trainingen. Trainer Deila had reeds aangekondigd dat Dønnum opnieuw zijn kans zou krijgen. Toeval is dat niet: ze hebben beiden dezelfde nationaliteit, maar vooral: Deila kent Dønnum al langer.

Stap vooruit

Op een persbabbel een viertal weken geleden had de T1 van de Luikenaars er het volgende over te zeggen: "Standard opnieuw vervoegen zou een stap vooruit zijn voor Dønnum. Hij zal terugkeren om hier zijn kwaliteiten te tonen en de ploeg te helpen".