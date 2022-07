'Gianni Bruno (AA Gent) op weg naar ploeg die eerder al belangstelling toonde'

Het lijkt inmiddels duidelijk voor welke ploeg Gianni Bruno AA Gent gaat verlaten. Twee teams uit de Jupiler Pro League hadden concrete belangstelling, één van die ploegen beschikt over de betere kaarten om hem binnen te halen.

Volgens verschillende media (RMC Sport, HLN, HNB) gaat Sint-Truiden de volgende bestemming van Gianni Bruno worden. Ook Charleroi had Bruno op de radar staan, maar het akkoord tussen Gent en STVV zou dus zo goed als rond zijn.

Uitleenbeurt

Het gaat evenwel niet om een definitieve transfer. De Buffalo's zullen de aanvaller aan STVV verhuren tot het einde van het seizoen. In de zomer van 2021 verhuisde Bruno van Zulte Waregem naar Gent, dat voor hem 2 miljoen euro op tafel legde.

In de vorige transferperiode in januari was Bruno naar verluidt ook al in beeld bij Sint-Truiden. Toen kwam het niet tot een overstap, dat lijkt nu wel te gaan gebeuren.