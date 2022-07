OFFICIEEL: KV Mechelen haalt Nederlandse offensieve middenvelder op bij Parma

Een drukke transferdag bij KV Mechelen. Enkele uren nadat Boli Bolingoli werd voorgesteld, was het alweer raak voor Malinwa. Alessio Da Cruz, een 25-jarige Nederlander met Kaapverdische roots, moet voor creativiteit komen zorgen Achter de Kazerne.

Alessio Da Cruz vertrok in 2017 van Twente naar Novara. Bij die Italiaanse derdeklasser plukte Parma de offensieve middenvelder amper een half jaar later weg voor 3,5 miljoen euro. In Parma kwam Da Cruz niet verder dan tien officiële duels.

Da Cruz werd uitgeleend aan Spezia Calcio, Ascoli, Sheffield Wednesday, Santos Laguna en Groningen, waar hij samenwerkte met T1 Danny Buijs. Vorig seizoen was Da Cruz op uitleenbasis aan de slag bij Vicenza. In de Serie B was de Nederlander goed voor twee doelpunten en evenveel assists.

De 25-jarige Nederlander lag nog een jaar onder contract bij Parma, maar vertrekt transfervrij naar KV Mechelen. Da Cruz ondertekende een contract voor twee seizoenen, met optie op een extra jaar.