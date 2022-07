Antwerp stap dichter bij felbegeerde linksachter: 'mondeling akkoord tussen clubs'

Met enkel Sam Vines in de kern is het een prioriteit voor Marc Overmars om een linksachter in te lijven. Gaston Avila (20) staat daarbij al weken bovenaan het lijstje. Het heeft er alle schijn van dat de verdediger van Boca Juniors weldra op de Bosuil neerstrijkt.

De speler zelf heeft al langer zijn zinnen op Antwerp gezet, maar nu laat GVA ook weten dat er een mondeling akkoord werd bereikt tussen de clubs. Zowel Boca Juniors als Rosario Central -dat mede-eigenaar is van Avila- hebben hun zegen gegeven. Nadat de handtekeningen op papier staan, kan Avila naar ons land afreizen om de medische en fysieke tests af te leggen. De Argentijnse belofte-international heeft op zijn 20ste net geen vijftig officiële wedstrijden in het Argentijnse profvoetbal in de benen. Hij ligt nog tot eind 2024 onder contract bij Boca Juniors.