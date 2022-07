OFFICIEEL: Beerschot verhuurt flankaanvaller voor tweede opeenvolgende seizoen

Beerschot plukte vorig jaar Issa Soumaré (21) weg bij het Franse US Orléans. Op het Kiel werd veel verwacht van de vinnige Senegalees, maar in elf competitieduels kon Soumaré zich niet onderscheiden.

Beerschot verhuurde de flankaanvaller na nieuwjaar dan ook aan Quevilly-Rouen Metropole. In de Franse Ligue 2 was Soumaré vaste waarde. Met twee doelpunten en evenveel assists was Soumaré overigens van goudwaarde in de barrages voor het behoud in de Ligue 2.

Beerschot liet dinsdagavond weten dat Issa Soumaré ook komend seizoen wordt uitgeleend aan QRM. De Fransen bedongen geen aankoopoptie op de winger, die nog tot medio 2025 onder contract ligt op het Kiel.