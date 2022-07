Refs gaan dit seizoen weer extra aandacht besteden aan een paar acties van spelers: "Refs moeten soms ook intelligenter fluiten"

Het Referee Department heeft zijn refs duidelijke richtlijnen meegegeven voor komend seizoen. "We willen dat onze scheidsrechters meer manager zijn dan dictator", aldus Bertrand Layec. Met dien verstande dat ze geen negatieve commentaar of daden mogen aanvaarden.

Spelers die overdreven verbaal of gebarend verhaal komen halen na een beslissing zullen met geel bestraft worden, net als coaches. Maar dat was ook al vorig seizoen in voege. "Ik hou van refs met karakter", aldus Layec. "Ze moeten meer manager zijn dan dictator. Ik kan soms de frustratie van spelers en coaches begrijpen en de refs moeten openstaan om uitleg te geven en te discussiëren met de kapitein en soms de coach."

"Maar... het moet met wederzijds respect gebeuren. Als een speler in een positieve sfeer uitleg vraagt, moet de ref die ook geven. In een negatieve sfeer is er geen discussie mogelijk en zal er directe bestraffing volgen. Ook de coaches moeten respectvol blijven. We gaan die lijn aanhouden. Ook assistenten mogen zich niet meer zo laten benaderen", vervolgde Layec.

Een ref direct na de match laten reageren? In Nederland zijn ze daar niet heel tevreden over

Nog een zaak waar streng op gelet zal worden: het gebruik van ellebogen en armen. "Ik weet dat het een trend geworden is om zich zo te verdedigen of om zich af te schermen. Daar gaan we nog meer op letten."

Layec en zijn staff gaven de refs ook mee dat ze soms "intelligenter' moeten fluiten. "Ze mogen een situatie niet laten escaleren. Als ze zien dat er stevig wordt ingegrepen mogen ze al eens sneller fluiten om zichzelf te beschermen. Dat is intelligenter fluiten. Een situatie ontmijnen vooraleer ze ontploft."

Er kwam ook de vraag of er niet meer communicatie direct na de match mogelijk was. "We hebben een goeie relatie met onze noorderburen. In Nederland doen ze dat wel en daar zijn ze toch niet zo tevreden over. Maar ze kunnen dat nu niet meer terugdraaien. Wij willen onze refs eerst hun emoties laten afkoelen vooraleer ze reageren. Dat wil niet zeggen dat ze daar later in de week niet op kunnen terugkomen", aldus operationeel directeur Stephanie Forde.