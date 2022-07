Prognose '22-'23, Plaats 15: KV Oostende zal zich nog fel moeten versterken om stress van vorig seizoen te vermijden

Het vorige seizoen is nog maar net naar het archief verwezen of de nieuwe jaargang dient zich alweer aan. Gewoontegetrouw stelt Voetbalkrant.com voor de start van de competitie de ploegen aan u voor. Vandaag op het menu: KV Oostende, dat deze zomer zich nog niet gevoelig versterkt heeft.

Vorig Seizoen

KV Oostende moest tot de voorlaatste speeldag wachten eer het officieel gered was. Na een succesjaar onder Alexander Blessin verkocht KVO zijn beste spelers en haalde het nobele onbekenden binnen. Dat werkt duidelijk niet elke keer, want het werd een stressvol seizoen aan de Kust. Blessin vertrok naar Italië en assistent Markus Pflanz nam een tijdje over.

Diens relatie met Makhtar Gueye, de clubtopschutter, was niet optimaal en hij zette hem op de bank. KVO kwam in degradatieproblemen en Yves Vanderhaeghe moest het komen oplossen. 9 op 24 en een gelijkspel tegen Seraing volstonden om hen erin te houden. Vanderhaeghe waarschuwde toen wel al dat hij heel wat versterking voor het volgende seizoen zou nodig hebben.

© photonews

Transfers

Je kan er niet onderuit dat er voorlopig nog niet geluisterd is naar Vanderhaeghe. De Cypriotische verdediger Fanos Katelaris kwam er intussen wel al bij. De Japanner Tatsuhiro Sakamoto liep er al rond sinds de winter. Sieben Dewaele, Marko Kvasina, Mamadou Thiam en Mickaël Biron kwamen terug van uitleenbeurten.

Daar staan we dan een dikke week voor de competitiestart. Bij Oostende weten ze hoe belangrijk een goeie start is, maar de Amerikaanse investeerders zijn meestal op zoek naar koopjes. Die zijn er in juli amper te vinden. En dus zal Vanderhaeghe nog wat moeten wachten op zijn broodnodige offensieve versterkingen.

Voorbereiding

Oostende verloor zijn eerste oefenmatch verrassend van Harelbeke, maar toen kon Vanderhaeghe enkel een noodploeg opstellen. Intussen zijn we vijf wedstrijden verder en wonnen ze ook vijf keer. Achtereenvolgens Torhout, Amiens, Oudenaarde, Deinze en Zulte Waregem gingen voor de bijl. Niet slecht, maar ook niet allemaal waardemeters.

Prognose

Op dit moment zien we het niet zo positief in voor de Kustboys. Er degraderen volgend seizoen mogelijk drie ploegen. Oostende lijkt voor ons één van die kandidaten. Het valt af te wachten wat ze nog gaan binnenhalen, maar een extra spits, wingers en creatieve middenvelder lijken alvast geen overbodige luxe.

Makhtar Gueye aast nog op een transfer en dan wordt de spoeling vooraan wel heel dun. Met Anton Tanghe hebben ze al een verdediger zijn contract verlengd en ook jeugdproduct Manuel Osifo is na een nierprobleem weer klaar voor de strijd. Maar matchen worden nu eenmaal niet enkel verdedigend gewonnen.

15. KV Oostende

16. Zulte Waregem

17. Eupen

18. RFC Seraing