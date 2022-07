RWDM telt veel geblesseerden: Obbi Oulare heeft een zware knieblessure en ze missen een halve basisploeg

De voorbereiding van RWDM verloopt niet vlekkeloos. Aan Het Laatste Nieuws hebben ze laten weten dat ze veel geblesseerden tellen. Ook de nodige versterkingen laten op zich wachten.

Obbi Oulare heeft op training zich aan de knie geblesseerd. Mogelijk heeft hij een kruisbandletsel. Oulare is niet de enige geblesseerde. Zo liet RWDM aan Het Laatste Nieuws weten. Tijdens de oefenwedstrijd tegen Sint-Katelijne-Waver waren ook Thomas Ephestion (spierblessure), Bryan Smeets (bil), Jonathan Heris (knie), Glenn Claes en Théo Gécé ook out door een blessure.

"Claes herstelt nog van een blessure van vorig seizoen", zei trainer Vincent Euvrard. "Gécé traint weer mee. Bij de volgende oefenwedstrijd tegen Patro Maasmechelen zal hij wellicht zijn 1e speelminuten maken. Ephestion en Smeets zijn weer fit, maar een oefenwedstrijd kwam nog te vroeg. Heris sluit volgende week weer aan."

VERSTERKINGEN

"Het belangrijkste nu is dat we een competitie ploeg kunnen opstellen", ging Euvrard verder. "We hebben nog 4 tot 5 competitieve spelers nodig. Volgende week vertrekken we op stage en ik had dan al die versterkingen gehad, maar we zullen iets meer geduld moeten uitoefenen. Er wordt onderhandeld, maar het loopt niet altijd even vlot."