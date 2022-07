OFFICIEEL: Senegalees international en gehaald voor twee miljoen, maar Cercle Brugge verhuurt Kanouté in zoektocht naar speelminuten

De voorbereiding van onze eersteklassers zit er stilaan op en dus hebben de coaches een basisploeg in gedachten. Dat is ook bij Cercle Brugge het geval. Voor Franck Kanouté (23) was er weinig uitzicht op speelminuten onder Dominik Thalhammer. Een oplossing werd gezocht én gevonden.

Cercle Brugge liet donderdagavond weten dat Franck Kanouté komend seizoen wordt uitgeleend aan Sochaux, dat in de Franse Ligue 2 uitkomt. Kanouté, een centrale middenvelder die twee keer uitkwam voor de Senegalese nationale ploeg, belandde in 2020 bij Cercle Brugge. De Vereniging had twee miljoen veil om de middenvelder weg te plukken bij het Italiaanse Pescara. In zijn eerste seizoen bij Cercle Brugge kwam Kanouté achttien keer in actie. Vorig seizoen kwam de Senegalees amper zevne keer in actie bij groen-zwart. Kanouté ligt nog tot medio 2024 onder contract bij Cercle, met een optie op een extra jaar. Middenvelder Franck Kanouté (23) wordt tot het einde van dit seizoen uitgeleend aan FC Sochaux. Veel succes, Franck! — Cercle Brugge (@cercleofficial) July 14, 2022