🎥 Antwerp heeft er plots specialist bij: Benson voor derde keer trefzeker vanop vrije trap tijdens voorbereiding

De sfeer is goed bij Antwerp en de spelers vinden hun draai onder Mark van Bommel. Zo werd vrijdagavond 'de Match van de Vrede' tegen Dynamo Kyiv met 2-1 gewonnen. Manuel Benson was matchwinnaar met een puike vrije trap.

Enkele weken geleden werd Manuel Benson (25) nog gelinkt aan een transfer, maar de kwieke winger maakte de voorbije weken duidelijk enkel met Antwerp bezig te zijn. Benson is opvallend gretig en maakte indruk op Mark van Bommel.

Bovendien haalde Benson de voorbije weken een nieuw wapen boven: de vrije trap! Zowel tegen Hoogstraten als tegen KV Mechelen trof de ex-speler van onder meer Lierse op die wijze al fraai raak.

En ook tegen Dynamo Kyiv was het opnieuw prijs. Benson lokte zelf een overtreding uit op de ideale plaats, om vervolgens de bal perfect over de muur te deponeren! Het leverde Antwerp de zege op, terwijl Benson andermaal vertrouwen kon tanken.

Donderdag neemt Antwerp het in de voorronde van de Conference League in eigen huis op tegen Drita, zondag volgt dan de openingsspeeldag van de Jupiler Pro League. Daarin gaat de Great Old op bezoek bij KV Mechelen.