Deal met Genk springt af maar Selemani nu op weg naar andere Belgische club

De transfer van Faïz Selemani leek niet al te veel moeite te kosten maar nu blijkt het toch wel wat meer voeten in de aarde te hebben.

RC Genk lag in polepositie om Faïz Selemani in te lijven met het nakende vertrek van Théo Bongonda in het vizier, maar die onderhandelingen sprongen af. De winger liet zelf weten dat Genk zijn looneisen niet wou inwilligen.

Volgens La Meuse is Selemani nu in gesprek met een andere club, namelijk Standard. De in Frankrijk geboren Comorees zou wel oren hebben naar een avontuur in Luik en gelooft in het project van de Rouches. Benieuwd of Standard wel aan de looneisen van Selemani kan voldoen.

Indien een transfer naar Standard toch nog afspringt, zouden Zuid-Europsee ploegen in Turkije en Griekenland ook de situatie nauwgezet volgen.