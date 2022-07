OFFICIEEL: RWDM haalt aanvaller op bij Oostende

RWDM wil komend seizoen opnieuw een gooi doen naar de promotie. Daarvoor hebben ze extra aanvallend geweld in huis gehaald.

Ze haalden Mickaël Biron binnen, een spits van Nancy. De 24-jarige centrumaanvaller uit Martinique tekende voor drie jaar met optie bij de Brusselaars.

Biron kreeg zijn jeugdopleiding bij verschillende Franse clubs in de amateurklasses tot hij in 2020 bij Nancy terechtkwam. In zijn eerste seizoen bij Nancy voldeed hij meteen aan de verwachtingen: 12 goals en 2 assists in 31 wedstrijden. Dit leverde hem een ​​transfer op naar KV Oostende, dat hem voor een seizoen terug verhuurde aan AS Nancy.