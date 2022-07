Nielsen hoopt deze week de knoop te kunnen doorhakken, maar wacht op groen licht van Union

Er is al veel inkt over gevloeid maar komende week moet er normaal gezien schot in de zaak komen rond Casper Nielsen. De Deense middenvelder zal een beslissing nemen, al hoopt hij vooral nog dat Union niet te moeilijk doet.

AA Gent heeft een bod ingediend dat Union aanvaard heeft: vijf miljoen. Maar de Buffalo's zijn niet de prioriteit van Nielsen. Club Brugge heeft de beste papieren, maar moet zijn bod bij Union nog wel verhogen. En ze werken liever niet met Mogi Bayat als tussenpersoon. Ook het buitenland is trouwens nog steeds een optie, want dat was eigenlijk de bedoeling van Nielsen vooraleer Club in de dans sprong. Het wordt nu dus een prestigestrijd tussen Club en Gent. In dat geval zou je zeggen dat Brugge altijd wint gezien de financiële mogelijkheden, maar blauw-zwart houdt het been ook stijf wat betreft de transfersom gezien zijn leeftijd. Bij Sheffield deden ze wel een bijzonder hoog (naar Belgische normen) bod op Sander Berge, maar dat werd geweigerd.