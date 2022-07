OHL verzorgt het spektakel in galawedstrijd tegen Leicester

OHL heeft knap gelijkgespeeld tegen Leicester City. Ze toonden lef tegen de subtopper uit de Premier League.

In het begin van de wedstrijd startte OHL meteen furieus en het was bij de 1e kans al meteen raak. Mousa Al-Tamari rondde een mooie aanval af. Enkele minuten later was er opnieuw een poging van Al-Tamari, maar de doelman Iversen (ex-OHL) stond pal. OHL ging verder op zoek naar een doelpunt door hoog druk te zetten. Nachon Nsingi veroverde de bal en scoorde: 2-0.

Daarna waren er nog kansen voor OHL en Leicester City, maar beide ploegen konden niet tot scoren komen. De 1e helft was een aangenaam kijkstuk voor de toeschouwers aan Den Dreef.

Leicester startte in de 2e helft het beste. Kiernan Dewsbury-Hall rondde de 1e aanval af en nog voor het uur maakte Patson Daka alweer gelijk. Naar het einde van de 2e helft kwam OHL weer terug in de match, maar er werd niet meer gescoord.

Er was nog een extra half uur voor extra matchritme. Mykola Koecharevytsj profiteerde van een fout in de verdediging bij Leicester. Jamie Vardy maakte nadien nog gelijk. Ook Youri Thielemans, Timothy Castagne en Dennis Praet kwamen in actie bij Leicester.