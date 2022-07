Prognose '22-'23, Plaats 9: Standard, alles in het teken van de heropbouw

Het vorige seizoen is nog maar net naar het archief verwezen of de nieuwe jaargang dient zich alweer aan. Gewoontegetrouw stelt Voetbalkrant.com voor de start van de competitie de ploegen aan u voor. Vandaag op het menu: Standard, waar de heropbouw dit seizoen moet beginnen.

Vorig seizoen

Een rotseizoen, daar hoeven we geen doekjes om te winden. Op een gegeven moment zaten de Rouches zelfs in degradatiegevaar. Een zwarte pagina in de clubgeschiedenis. Met 36 punten in 34 matchen bleven ze ver onder de verwachtingen. Een 14de plaats is niet wat de club ambieerde uiteraard. Het was het slechtste eindklassement in 70 jaar.

De verkoop aan het Amerikaanse 777 Partners moet nu het beginpunt zijn van een nieuw verhaal. Een nieuwe sportief directeur, Fergal Harkin, is intussen aangekomen. En die moet de club weer mee op de rails krijgen.

Transfers

De enige transfer die tot nu toe geland is: Noah Ohio, een 19-jarige Nederlandse spits die beschouwd wordt als groot talent. Er wordt nog meer verwacht, maar de club is geduldig. Ze willen geen volume maar kwaliteit binnenhalen. CEO Pierre Locht heeft al benadrukt dat er verschillende pistes geanalyseerd worden.

Met Jackson Muleka (Besiktas) en Samuel Bastien (Burnley) is er al zo'n drie miljoen euro binnengekomen. Binnenkort wordt er ook nog het vertrek van Selim Amallah verwacht. Sissako en Cafaro mogen ook vertrekken, want zij werden door de nieuwe coach, Ronny Deila, van de stage naar huis gestuurd.

Voorbereiding

© photonews

Naar wat we horen heeft Deila er al serieus de pees opgelegd. Standard speelde reeds vijf oefenmatchen. Ze verloren van STVV en RWDM, maar wonnen ruim tegen Go Ahead Eagles. Er ligt nog veel werk op de plank, maar het systeem van Deila wordt stilaan duidelijk. Er gaat meer direct gespeeld worden en op de tegenaanval. De pressing naar voor is een stokpaardje van de Noor. Hij wacht nog op versterkingen in het offensieve compartiment.

Prognose

De club is in de heropbouwfase en moet tijd krijgen om alles weer in orde te zetten. Er mogen geen stappen overgeslagen worden om een terugval te vermijden. Toch moet Standard de top acht viseren en een Europees ticket proberen in de wacht te slepen. Dat zou het proces toch al stevig versnellen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Union

11. Cercle Brugge

12. Westerlo

13. STVV

14. Kortrijk

15. KV Oostende

16. Zulte Waregem

17. Eupen

18. RFC Seraing