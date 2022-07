Selim Amallah uitgefloten door eigen publiek: "Niet ideaal om vlak voor WK van ploeg te veranderen"

De offensieve middenvelder werd door Standard in 2019 voor 1,5 miljoen weggehaald bij Moeskroen.

Begin deze week liet Selim Amallah (25), die zijn laatste contractjaar ingaat, andere oorden wil opzoeken. De Marokkaanse international wil in een grotere competitie aan de slag.

In de eerste vijf oefenduels van de Rouches kwam Amallah niet in actie, zaterdag stond de stijlrijke middenvelder tegen Borussia Mönchengladbach (1-1) 76 minuten tussen de lijnen. Al moet gezegd: Amallah werd bij zijn vervanging onder luid gefluit van de eigen aanhang naar de zijlijn begeleid. "Ik kan alleen maar goeds zeggen over Selim. Hij heeft tijdens deze voorbereiding heel hard gewerkt en ligt erg goed in de groep. Hij heeft ambitie en wil een stap maken in zijn carrière", liet coach Ronny Deila zich ontvallen tijdens de persconferentie.

"Het is duidelijk dat Selim een erg belangrijke speler voor ons kan worden. Bovendien denk ik dat het misschien niet de juiste keuze is om vlak voor een WK van club te veranderen. Hier kan hij matchritme onderhouden om zijn beste niveau te vinden en fit te zijn voor het WK. Ook dat zou een mooie volgende stap in zijn loopbaan zijn", besluit de Noorse coach van de Rouches.