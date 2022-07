Union tankt vertrouwen tegen Feyenoord, Nieuwkoop scoort tegen ex-club: "Mooi om iedereen terug te zien"

Union won zaterdag overtuigend met 0-4 bij Feyenoord. Een leuke opsteker voor Karel Geraerts, een week voor de start van de competitie. Voor Bart Nieuwkoop werd het een blij weerzien met zijn ex-ploegmaats. Bovendien scoorde de Nederlander het openingsdoelpunt.

"Het was een mooie aanval en ik maakte het mooi af", glunderde Nieuwkoop na afloop voor de camera van RTV Rijnmond. "Het was leuk om iedereen weer terug te zien. Of coach Arne Slot al spijt heeft van me te laten gaan? Nee, dat denk ik niet", vertelde Nieuwkoop met een brede glimlach. "Ik heb een mooie tijd gehad bij Feyenoord, maar voor mij was het vorig jaar tijd om elders aan de slag te gaan."

Union drukte met zijn intense spel Feyenoord achteruit. "Vooral in de eerste zestig minuten konden we ons typisch spel brengen, met hoge pressing. Daardoor konden we de bal hoog op het veld heroveren, dat is ons spel. We speelden in de voorbereiding al tegen Brighton, Sporting Lissabon en Feyenoord: een goeie voorbereiding op de kwalificatiewedstrijden voor de Champions League. Loopt het daar mis, dan hebben we nog steeds de Europa League."

"Er komen heel mooie wedstrijden aan", beseft de man met de drie longen. "We staan voor een periode waarin we elke week drie matchen moeten spelen, dat wordt een mooie uitdaging."