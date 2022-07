🎥 Depay geeft visitekaartje af bij Barcelona: concurrentie doet de Nederlander goed

Memphis Depay weet dat hij door de komst van Robert Lewandowski zijn best zal moeten doen om aan speelminuten te geraken. Tegen Inter Miami liet hij alvast zien dat hij wil strijden voor zijn plaats.

Lewandowski was er nog niet bij en dus konden anderen zich laten zien. Aubameyang scoorde met een stifter de eerste goal en Raphinha verdubbelde de score met een volley. Nog voor de rust maakte Ansu Fati er 0-3 van.

Na de rust was het dan aan Memphis Depay. De Oranje-international werd al in verband gebracht met een vertrek, maar daar heeft hij duidelijk geen zin in. De vierde treffer kwam er na assist van hem. Daarna scoorde hij op fantastische wijze de vijfde van Bar!a. Dembélé maakte de score af.