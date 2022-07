KVM-trainer Buijs bespreekt lichtpunten en aanpak grootste werkpunt: "Daar kunnen we nog paar stappen in zetten"

Voor KVM-trainer Danny Buijs zijn er zeker enkele werkpunten om mee aan de slag te gaan. Lichtpunten zijn er gelukkig ook en die bespreekt de Nederlander in aanloop naar de openingsspeeldag.

Bij die lichtpunten: het gesmaakte debuut van Da Cruz in de oefenmatch tegen Wolfsburg. "Wat hij heel goed invult zijn de loopacties en in beweging zijn, waardoor je moeilijk te verdedigen bent", legt Buijs uit. "Andere jongens zijn wat statischer en komen daardoor veel minder in het spel voor. Zij zullen moeten kijken naar hoe je een tegenstander pijn kan doen en wat er gevraagd wordt in wedstrijden."

Na veertig minuten spelen werd de aanvallende middenvelder wel weer naar de kant gehaald, wegens zijn fysieke achterstand. Wanneer kan hij top zijn? "Als hij klaar is voor negentig minuten. We zouden nu ook de gok kunnen nemen om hem negentig minuten te laten spelen en dan bestaat er gewoon een kans dat dat goed gaat. Er bestaat ook een grote kans dat het fout gaat en dan ben je hem meteen weken kwijt."

Da Cruz moet wedstrijdritme opdoen

Dat kunnen ze zich bij Mechelen niet permitteren. "Dat risico kunnen we niet nemen omdat meerdere jongens voorin een groot gedeelte van de voorbereiding gemist hebben of later ingestroomd zijn. Het gaat nog wel een paar weken duren eer hij negentig minuten aan kan. De enige manier om daar te komen is wel wedstrijdminuten te maken, want dat is de laatste stap."

Jorge Hernandez is nog zo'n speler die wel wat in zijn mars heeft. "Jorge is nog heel jong, een geweldig kereltje om mee te werken. Is leergierig, werkt keihard, heeft kwaliteiten. Er zijn ook bepaalde dingen die hij nog moet ontwikkelen, daar gaan we hem bij proberen te helpen."

Veel getraind op hoekschoppen

Het werkpunt bij uitstek bij KVM is dan weer het verdedigen op flankvoorzetten en vooral op hoekschoppen. "We hebben er al veel op getraind. Alleen gaat het toch om uitvoering en keuzes maken en dat gaat vaak in een wedstrijd anders dan op training. Verdedigen gaat niet om lengte. Het gaat erom of je kan verdedigen en hoe je een duel aangaat."

"Er zijn genoeg voorbeelden van verdedigers op het hoogste niveau die 1m70 zijn maar niet snel een kopduel verliezen", vervolgt Buijs zijn discours. "Ik denk aan Cannavaro, aan Martínez die nu van Ajax naar Man United gaat. Het gaat om timing, om spelinzicht, hoe en wanneer spring je. Daar kunnen we nog wel een paar stappen in zetten, want we krijgen te veel goals tegen, dat is duidelijk."