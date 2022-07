OFFICIEEL: Virton haalt topschutter van Lierse K. naar de Gaume

Het was een tijdje erg stil bij Excelsior Virton, dat komend seizoen in de Challenger Pro League uitkomt. Met Christian Bracconi haalde de ploeg uit de Gaume onlangs een oude bekende in huis als T1. Vorige week werden in één klap vier nieuwkomers gepresenteerd en dinsdag was het opnieuw raak.

Via de officiële kanalen liet Excelsior weten dat ze met Hakim Abdallah (24) en Yann Mabella (26) twee nieuwkomers in huis hebben gehaald. Hakim Abdallah deed het vorig seizoen voortreffelijk bij Lierse K. De international van Madagascar was met zeven doelpunten en twee assists cruciaal in het systeem van Tom Van Imschoot. Toch kwamen de partijen niet tot een akkoord omtrent een verlengd verblijf, waardoor Abdallah transfervrij naar Virton kan vertrekken. Eerder was de sterke spits actief in Frankrijk, Engeland, Spanje en Luxemburg. Met Yann Mabella haalt Virton een Congolese aanvaller in huis. Mabella komt transfervrij over van RFCU Luxemburg. Voordien was Mabella onder meer aan de slag bij Nancy en Châteauroux.