Ronny Deila en Standard klaar om AA Gent te ontvangen: "Van ons stadion een oninneembare vesting maken"

Standard opent het seizoen 2022-2023 door AA Gent te ontvangen. Voor coach Ronny Deila en zijn troepen meteen een pittige opdracht.

Merveille Bokadi en Gilles Dewaele, vorige zaterdag afwezig tegen Mönchengladbach, zijn de enige twijfelgevallen. Voorts beschikt Ronny Deila over al zijn spelers. De Noor heeft ook al een keuze gemaakt in doel. "Het was een moeilijk, maar Arnaud Bodart is de juiste keuze als doelman nummer 1 na zijn goede voorbereiding." Henkinet zal dus op de bank plaatsnemen.

Fantastische fans

Ook heeft Deila een aanvoerder gekozen. De trainer van Standard is tevreden over hoe de voorbereiding verlopen is. "Het gevoel in de groep zit goed. Iedereen komt met plezier trainen. Onze laatste vriendschappelijke match heeft ons veel vertrouwen gegeven. De spelers willen leren en progressie maken. We willen ons tonen aan onze fantastische fans."

We gaan op zoek naar de drie punten en moeten geconcentreerd op het veld staan. Het is niet slecht om één van de betere ploegen uit het kampioenschap op de eerste speeldag partij te geven. We moeten presteren, wie ook de tegenstander is, en in onszelf geloven. We moeten van ons stadion een oninneembare vesting maken."

Eenheid bewaren

Veel ambitie dus bij de ex-trainer van Celtic, die zijn nieuwe ploeg wil smeden tot één hecht collectief. Om dan samen op zoek te gaan naar successen. "We zullen sterke en zwakke momenten kennen, maar het belangrijkste is om de eenheid te bewaren."