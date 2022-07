🎥 Kapitein Kev meteen man van de match in oefenduel: Rode Duivel scoort twee keer

Manchester City speelde vannacht in Houston een oefenpartij tegen Club America. De Mexicanen boden stevig weerwerk, maar botsten op een Rode Duivel. Kevin De Bruyne besliste de wedstrijd met twee knappe doelpunten (2-1).

Manchester City speelde voor de gelegenheid in de nagelnieuwe rood-zwarte shirts. Aanvoerder Kevin De Bruyne nam zijn ploeg meteen op sleeptouw.

Het was De Bruyne zelf die zijn ploeg op het halfuur op 1-0 zette. De Rode Duivel zette zich prima door om vervolgens de bal loepzuiver in de verre hoek te krullen. Guillermo Ochoa (ex-Standard) was kansloos. Martin hing de bordjes niet veel later in evenwicht, maar De Bruyne zorgde ervoor dat City toch met een voorsprong de rust in ging. KDB ging gepast diep om dan door de beentjes van de keeper te besluiten: 2-1.

Na zeventig minuten mocht De Bruyne gaan rusten. De Rode Duivel werd verkozen tot Man van de Match. Zondagnacht oefent Manchester City in de Verenigde Staten tegen Bayern München, volgende week staat de strijd om de Community Shield tegen Liverpool op de agenda.

Bekijk hier de samenvatting van de wedstrijd:

