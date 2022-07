Eden Hazard speelt dit weekend pas voor het eerst Clasico tegen Barcelona: "Tonen dat Real ook met mij in de ploeg prijzen kan pakken"

Eden Hazard (31) begint aan zijn vierde seizoen bij Real Madrid. Raar maar waar, de aanvoerder van de Rode Duivels speelde tot dusver nog geen enkele Clasico. Daar komt dit weekend meer dan waarschijnlijk verandering in.

Real Madrid oefent dit weekend in Texas tegen Barcelona. Voor Eden Hazard, die erg fit op het appel verscheen, wordt het wellicht zijn allereerste Clasico uit zijn carrière. De Rode Duivel is vastbesloten om toch nog een succesverhaal te maken van zijn verblijf in de Spaanse hoofdstad.

"Na het verwijderen van het plaatje uit mijn enkel heb ik gezegd: Ik voel geen pijn meer en we kijken alleen nog maar vooruit", vertelt Hazard in Marca. "Ik heb genoten van mijn vakantie, maar ik heb gedaan wat ik moest doen om er te staan tijdens de voorbereiding."

Real Madrid mocht vorig seizoen La Liga en de Champions League op haar al indrukwekkende palmares bijschrijven. Eden Hazard vierde mee, al had hij een erg klein aandeel in de triomf van de Koninklijke. "Tijdens de vieringen was ik blij voor de club, mijn teamgenoten en de fans. Toch knaagde er iets in mij: ik wil immers laten zien dat deze club ook met mij in het team prijzen kan pakken", besluit Hazard.