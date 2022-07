Hans Vanaken is duidelijk: "Dan blijven we titelkandidaat nummer 1" en benoemt ook grootste uitdager

Zelfs na drie titels op een rijd is de honger van Club Brugge nog niet gestild om voor een vierde te gaan. Ook tweevoudig Gouden Schoen-winnaar Hans Vanaken ziet zo'n vierde titel op rij wel zitten.

Vanaken maakt samen met nog een handvol spelers deel uit van de Club-kern die drie titels op rij mocht vieren. "Soms praat ik er wel eens over met Vormer en Mechele dat het wel straf is wat we aan het doen zijn maar achteraf zal dat besef groter zijn.", klinkt het.

"Bovendien heb ik hier nog geen beker of dubbel kunnen vieren. Maar als we ons dingen doen en gefocust blijven, zijn we titelkandidaat nummer 1", klinkt het bij HLN en VTM Nieuws.

AA Gent en Antwerp

In het eerste kampioenenjaar was er Covid en vorig seizoen was Union verrassend de grootste uitdager van Club Brugge. Vanaken ziet de concurrentie dit jaar dichter bij huis: "Voor mij is dat AA Gent. Hun kern is nagenoeg niet veranderd en dat is de beste basis. Al kan je niet naast de aankopen van Antwerp kijken maar ik blijf overtuigd dat we de beste ploeg zijn", besluit hij.