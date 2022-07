"Van 'trust the process' naar Trebel als belangrijkste schakel: Anderlecht is heel andere richting uitgegaan"

Kan Anderlecht dit seizoen een rol van betekenis gaan spelen in de Jupiler Pro League? Paars-wit zag Vincent Kompany vertrekken en haalde Felice Mazzu weg bij de buren van Union.

De meest opmerkelijke transfer van Anderlecht tot dusver? Misschien is dat wel de rehabilitatie van Adrien Trebel, die op een basisplaats mag rekenen onder Felice Mazzu. "Van 'trust the process' naar Trebel als belangrijkste schakel: Anderlecht is een heel andere richting uitgegaan", vertelt Marc Degryse in HLN.

"Net omdat het kampioen wil spelen. Dat was bij Kompany nooit prioriteit, want het ging om bijleren. In voetbal draait het maar om één ding: resultaten. Mazzu heeft met Union bewezen hoe je punten haalt. Zij hebben vorig seizoen vier keer gewonnen van Anderlecht, he. Mazzu kan een ploeg neerzetten en is tegelijk ook peoplemanager, allemaal andere kwaliteiten dan Kompany."

Degryse plaatst echter wel een kanttekening bij de keuze voor Mazzu. "Hoe komt de jeugd uit dit verhaal?Zo'n Duranville... Hoe die vorig seizoen inviel op Club Brugge? Pfff, jongens toch, zó snel. Dat is een nieuwe Doku. Die wil ik dit seizoen zo snel mogelijk zien doorbreken."