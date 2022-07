Zulte Waregem moet het in zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen stellen zonder vier van zijn spelers

Zulte Waregem bekampt Seraing in het eerste weekend van de Jupiler Pro League. Ze zullen dit wel moeten doen zonder vier van hun spelers.

Zo kan Zulte Waregem niet rekenen op Wout De Buyser, Zinho Gano, Lasse Vigen en Bent Sörmo volgens het Nieuwsblad. De Buyser heeft te kampen met een voetblessure, Gano is herstellend van een spierscheur in de kuit en Vigen was de afgelopen week buiten strijd omwille van ziekte.

Voor Sörmo komt deze partij ook nog te vroeg. Met hem proberen ze al heel de voorbereiding het tempo rustig op te bouwen zodoende hij optimaal fit geraakt.