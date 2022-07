Beerschot wint oefenpartij van Sparta Rotterdam

Beerschot heeft voor de derde keer op rij een oefenwedstrijd gewonnen. Deze keer was Sparta Rotterdam de tegenstander.

Beerschot kende in een potige wedstrijd weinig problemen met de Rotterdammers. In een eerste povere helft hadden de Ratten op voorsprong kunnen komen maar botste het op een sterke doelman. Blessing Eleke moest noodgedwongen naar de kant nadat hij brutaal werd aangetrapt.

In de tweede helft was er een erg dominant Beerschot te zien. Eenrichtingsverkeer waarin Sparta nog weinig in het spel betrokken werd. Tien minuten voor affluiten opende Vaca alsnog de score met een hard schot in de korte hoek. Het slotoffensief van Sparta was ongevaarlijk.

Morgen speelt Beerschot zijn laatste oefenwedstrijd op het veld van KSK Heist.