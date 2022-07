Genk weigert Italiaans bod op Dessers en ziet interesse in verdediger exponentieel stijgen

Op transfergebied is het nog maar stil geweest bij KRC Genk. Enkel Kristian Thorstvedt vertrok en voor de rest was heel kalm. Daar begint verandering in te komen, want twee spelers staan duidelijk in de belangsteling.

Voor Cyriel Dessers is er zelfs al een bod binnengekomen, weet HLN. De Italiaanse promovendus Cremonese wil hem er graag bij, maar dan zullen ze hun bod wel serieus moeten verhogen, want het werd vrijwel onmiddellijk afgeslagen. De 27-jarige spits staat ook nog in de belangstelling van andere Italiaanse en Nederlandse ploegen. Ook voor verdediger Jhon Lucumi is er interesse. De 24-jarige Colombiaan heeft nog maar één jaar contract en wil graag een transfer. Bournemouth, Fulham, Nice en Zenit Sint-Petersburg hebben laten weten dat ze geïnteresseerd zijn, maar ze moeten allemaal eerst verkopen vooraleer ze geld hebben om hem binnen te halen.





