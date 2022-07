'Atlético speelt met vuur en wil publiekslieveling verkopen op Ronaldo aan te trekken'

De geruchten over een verhuis van Cristiano Ronaldo van Manchester United naar Atlético Madrid houden aan. De Britse kwaliteitskrant The Times kwam zondag met een update die in Madrid mogelijk niet zo goed ontvangen zal worden.

De overgang ligt zo al moeilijk, want Ronaldo is niet echt populair bij Atlético. Tijdens zijn dienstverband bij Real scoorde hij tegen geen enkele club meer dan tegen de stadsgenoot. En bij Juventus zorgde hij met een hattrick voor de uitschakeling in de Champions League. Maar de Madrilenen zouden toch willen doorduwen en volgens The Times zouden ze Antoine Griezmann willen verkopen om CR7 te bekostigen. Voor Ronaldo is het belangrijkste dat hij Champions League kan spelen en dat zal bij United dus niet gebeuren. Maar zijn salaris zorgt dus wel nog voor een hinderpaal. Daarom moeten ze dus spelers van de hand doen.