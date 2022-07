Beerschot geraakt - ondanks heel wat kansen - niet voorbij Heist

Beerschot heeft zijn oefenmatch tegen Heist niet kunnen winnen. Het duel eindigde op een gelijkspel ondanks redelijk veel kansen voor de Ratten.

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Okyere. Zijn schot werd knap gepareerd door Van Aerschot. Daarna was het beloftespeler N’Tumba die mocht aanleggen. Oog in oog met de doelman besloot hij naast.

De tweede helft ging verder op het elan van de eerste. Opnieuw was het Okyere die kon schieten. Al was zijn schot te slap om de doelman te bedreigen. Halverwege de tweede helft counterde Heist goed. Diedhiou werkte uiteindelijk de bal voorbij Lathouwers: 1-0.

Beerschot herstelde het evenwicht en twee keer kwam Okyere oog in oog met de doelman. De eerste keer was zijn afwerking onvoldoende, maar in de slotminuut maakte hij toch gelijk.