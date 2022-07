🎥 Oefenmatchen Europese topteams: Hazard speelt een helft maar verliest Clasico, Haaland beslissend tegen Bayern

Veel tegenstrijdige berichten vooraf of Hazard al dan niet in de Clasico - nuja in de oefenmatch die hiervoor doorgaat - in actie zou komen. Jawel, dus. Het bracht Real wel geen geluk, want Barça won met 0-1.

Geen fitte Benzema beschikbaar en dus probeerde Carlo Ancelotti een experiment uit: Eden Hazard als 'valse negen'. Eden Hazard was één van de spelers die bij de rust gewisseld werd. Thibaut Courtois stond wel negentig minuten onder de lat in Las Vegas. De Rode Duivel moest zich één keertje omdraaien. In de 27ste minuut leed Real dom balverlies aan de eigen zestien meter. Raphinha strafte het meteen af met een genadeloze en knappe uithaal: 0-1 en dat zou ook de eindstand worden. Nog opvallend aan deze Clasico: Robert Lewandowski maakte zijn debuut voor Barcelona. 🔥 @FCBarcelona strikes first in El Clásico!



Raphinha with an incredible strike 💪🇧🇷 Nog een prachtige affiche in de vorm van een vriendschappelijk duel: Bayern München - Manchester City. In het stadion van Green Bay Packers tikte Haaland in de twaalfde minuut een voorzet van Grealish binnen, nadat De Bruyne het voorbereidende werk had gedaan. Ook in deze partij werd het dus 0-1. Haaland heeft niet lang gewacht voor het openen van zijn rekening bij Man City. Erling Haaland.



