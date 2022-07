Seraing-doelman beseft dat er niets in zat: "We hebben enorm afgezien"

Zaterdag verloor Seraing kansloos op het veld van Zulte Waregem (2-0). Na afloop was de teleurstelling bij Guillaume Dietsch dan ook enorm.

RFC Seraing koos ervoor om vanuit een stevige organisatie te gaan voetballen aan de Gaverbeek. Toch moest Guillaume Dietsch al in de eerste helft al enkele keren goed tussenkomen. Uiteindelijk moet de Fransman zich toch twee keer gewonnen geven, telkens na stilstaande fase.

Onrustwekkend?

"We hebben enorm hard afgezien en hen te weinig in de problemen gebracht. Ik heb in de eerste helft de ploeg in de wedstrijd kunnen houden met enkele goeie reddingen. In de tweede helft konden we de bal iets langer in de ploeg houden, maar echt gevaar... Nee, dat lukte ons nauwelijks. Onrustwekkend? Dat zou ik niet zeggen na een eerste wedstrijd, maar we zullen veel beter moeten doen dan dit."

"De doelman van Zulte Waregem heeft volgens mij geen enkele redding moeten doen. Ach, we zijn nog maar net begonnen en er zijn nog versterkingen op komst. We zijn een ploeg in volle opbouw, want er is hier veel veranderd in het tussenseizoen. Hopelijk hebben we niet te veel tijd nodig, want we moeten punten pakken", besluit Dietsch.