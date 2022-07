SK Deinze speelt laatste thuiswedstrijd van de voorbereiding

Komende vrijdag speelt SK Deinze zijn laatste thuiswedstrijd van de voorbereiding. De match zal starten om 19 uur. Ze zullen spelen in de Dakota Arena tegen Sparta Petegem.

Deinze verwacht veel volk. Ze willen ook graag een vol huis zien tegen hun streekgenoot. Zowel supporters van Deinze, als supporters van Sparta Petegem. Supporters met een abonnement mogen bij vertoon van hun abonnement gratis binnen. Anderen hebben een ticket nodig.

DERBY TIME! ⚔️



On Friday 29th of July we play our next friendly game at home against Sparta Petegem. Who's joining us to support our Tigers during this city duel? 🟠⚫



More info 👉 https://t.co/mrdUCYz8Zh #preseason #kmskdeinze #together818 pic.twitter.com/kiJ3p57t0R