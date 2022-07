Transfernieuws en Transfergeruchten 25/07: Lukaku - Mirallas - De Ketelaere - Benson - Tissoudali

Tarik Tissoudali (29) was afgelopen vrijdag met een doelpunt andermaal belangrijk voor KAA Gent. Ook vorig seizoen was de Marokkaan een van de dragende krachten bij de Buffalo's. Tissoudali wil dan ook boter bij de vis en een verbeterd contract in de Ghelamco Arena. ( Lees meer )

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 25/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Lukaku - Mirallas - De Ketelaere - Benson - Tissoudali

OFFICIEEL: Kevin Mirallas zet carrière verder in Cyprus

Na een half seizoen bij Moreirense zit het avontuur voor Kevin Mirallas (34) in Portugal er alweer op. Toch zal de voormalige Rode Duivel in zonnige oorden blijven voetballen. (Lees meer)

'Inter mag Romelu Lukaku van Chelsea voor een een 2e jaar huren'

Chelsea heeft Inter gezegd dat ze Romelu Lukaku voor een 2e jaar mogen huren. Dat schrijft The Telegraph. (Lees meer)

Gazzetta dello Sport: "Milan gaat bod op De Ketelaere toch verhogen'

Over and out? Niet volgens de Italiaanse pers. Terwijl de Belgische kranten meldden dat het quasi over is tussen Club Brugge en AC Milan, schrijft het toonaangevende Gazzetta dello Sport dat Milan het bod op De Ketelaere gaat verhogen. (Lees meer)

Manuel Benson zou op de radar van Burnley staan

't Is intussen wel al duidelijk waar Vincent Kompany vooral zijn mosterd gaat halen. De voormalige trainer van Anderlecht kijkt vooral rond in België. Voor een extra winger gaat hij nu mogelijk aankloppen bij Antwerp. (Lees meer)