Tarik Tissoudali lijkt te kiezen voor lucratief avontuur: 'Transfer naar Qatarese ploeg in afrondende fase'

Tarik Tissoudali (29) was afgelopen vrijdag met een doelpunt andermaal belangrijk voor KAA Gent. Ook vorig seizoen was de Marokkaan een van de dragende krachten bij de Buffalo's. Tissoudali wil dan ook boter bij de vis en een verbeterd contract in de Ghelamco Arena.

Die onderhandelingen verlopen echter stroef, waardoor van een akkoord hoegenaamd geen sprake is. Het huidige contract van de Amsterdammer loopt aan het einde van dit seizoen af. Ondertussen houden heel wat clubs de situatie van Tissoudali in de gaten. Onder meer een Zwitserse club en Valencia toonden interesse, maar mogelijk kiest de onvoorspelbare aanvaller voor een lucratief avontuur. Onder meer Al-Douri en Al-Kass laten weten dat Tissoudali op het punt staat een contract te ondertekenen bij een niet nader genoemde Qatarese club. Tissoudali kan in Qatar een erg stevig loon gaan opstrijken. Bovendien kan de Marokkaanse international in Qatar al aanpassen aan de omstandigheden, met het WK in het achterhoofd. Daarin neemt Tissoudali (9 caps, twee doelpunten) het met de Leeuwen van de Atlas onder meer op tegen de Rode Duivels.