Naar alle waarschijnlijkheid wordt Nassim Chadli (20) eerstdaags voorgesteld bij Lommel. De Marokkaanse belofte-international komt over van Troyes, een zusterclub van Lommel.

Nassim Chadli is een buitenspeler, die werd opgeleid bij Nîmes. Vorig seizoen maakte hij de overstap naar Troyes. Voor die club kwam de Marokkaan elf keer in actie in de Ligue 1.