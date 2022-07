🎥 Anthony Moris is tweemaal aan het feest deze week

Anthony Moris kende met Union een uitstekend vorig seizoen. De Luxemburgse doelman trekt deze lijn gewoon door nu.

Anthony Moris is de eerste doelman van dit seizoen die de 'Save of the Week' op zijn naam mag schrijven. Mede dankzij een uitstekende redding kon hij een nederlaag voor Union in de slotminuten voorkomen.

De nul kon hij niet houden, maar het punt tegen STVV mag hij wel zijn conto schrijven. Zo is hij tweemaal de winnaar van de week.