De Condé duidelijk over Theo Bongonda als vervanger voor geblesseerde Luca Oyen

Brute pech voor Luca Oyen en Racing Genk. Hij zal maanden moeten revalideren door een gescheurde kruisband.

Voor Head of Football Dimitri de Condé en Racing Genk is de blessure een fikse tegenvaller. “Luca is een speler waar we voor dit seizoen heel hard op rekenden. Het was de bedoeling dat hij stappen vooruit zou zetten”, zegt De Condé in Het Belang van Limburg.

Er zijn volgens De Condé enkele alternatieven, met Trésor, Bilal El Khannouss, Paintsil en eventueel ook Castro. “Jongens die in het verleden soms hun ontevredenheid uitten, moeten nu maar tonen dat ze een basisplaats waard zijn.”

Theo Bongonda is alvast geen optie meer. “Neen. Dat is met hem besproken. Hij wil en zal andere oorden opzoeken”, klinkt het heel duidelijk in Genk.