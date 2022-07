'Genk de markt op na drama Oyen': Bongonda is geen optie, moet andere ploeg uit 1A opnieuw vrezen voor weghalen sterkhouder?

Dikke pech voor KRC Genk en Luca Oyen. De winger gaat maandenlang moeten revalideren, en dus zal er een oplossing moeten komen.

Met onder meer Trésor zitten er nog wat wingers in de selectie van KRC Genk, maar Theo Bongonda krijgt er zeker geen nieuwe kans - hij wil en zal vertrekken en zit voorlopig in de B-kern.

Winger gezocht

En dus zal er volgens Het Laatste Nieuws nog een vervanger moeten komen, nu plan A (een kans geven aan Oyen) in het water valt voor de komende maanden.

Er was nadrukkelijke interesse in Faïz Selemani van Kortrijk, maar die deal sprong af vanwege looneisen. Misschien dat Nikola Storm van KV Mechelen opnieuw in beeld komt? Coach Wouter Vrancken kent hem als de beste.