'Royal Antwerp FC verwerpt eerste bod van Burnley op Manuel Benson'

Vincent Kompany heeft Burnley getipt om flankaanvaller Manuel Benson weg te plukken bij Royal Antwerp FC.

Burnley heeft al een tijdje de nodige interesse in de 25-jarige Manuel Benson van The Great Old. Volgens Het Nieuwsblad kwam er al een eerste bod binnen.

Dat zou echter een stuk lager geweest zijn dan 3 miljoen euro. Die prijs betaalde Antwerp drie jaar geleden aan Racing Genk.

Antwerp wees het eerste bod dan ook resoluut af. Omdat Benson niet weg moet bij The Great Old wil The Great Old een pak meer. Voor minder dan 4 miljoen euro lijkt hij niet te vertrekken.