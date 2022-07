Viktor Osimhen stuurt een aantal clubs uit de Premier League wandelen

Viktor Osimhen wordt al een tijd gelinkt met een verhuis naar de Premier League. Tegenover de Italiaanse pers liet hij duidelijk verstaan wat er waar van is en wat zijn plannen zijn.

Na het vertrek van Dries Mertens bij Napoli rust de aanval op de schouders van Viktor Osimhen. De Nigeriaanse spits die in het verleden nog actief was voor Sporting Charleroi in de Jupiler Pro League is alvast niet van plan om te vertrekken. Dit liet hij weten aan de Italiaanse krant Corriere Dello Sport.

"Ik ben bij Napoli en ik heb een immens respect voor de club", opende Osimhen. "Het zijn allemaal gewoon maar geruchten. Ik ben gelukkig hier en ik heb nog nooit zo een hechte band met iedereen gehad als hier. Ik heb met de voorzitter gesproken en hij is degene die beslist. Hij heeft me verzekerd wat de plannen van de club zijn. Ik ben heel blij met wat hij mij heeft verteld en hij voegt daden bij zijn worden. Ik ben heel gelukkig hier bij Napoli en we zullen zien wat de toekomst brengt."

Chelsea, Manchester United, Arsenal en Tottenham hadden interesse in de aanvaller, maar zij zullen nu op zoek moeten gaan naar een alternatief.